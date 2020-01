Rimini, investito mentre cammina per strada: morto un 63enne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Drammatico incidente ieri sera a Rimini, dove un uomo di 63 anni è morto mentre camminava per strada. L’impatto è stato fatale e per la vittima non c’è stato nulla da fare. Soccorso anche l’automobilista, in stato di shock a seguito dell’incidente. investito di spalle da un Mercedes Il fatto è successo attorno alle ore 18 di ieri sera in via Emilia a Rimini, a pochi chilometri dal centro. Stando ai rilevamenti fatti dalla polizia stradale che è intervenuta sul posto, qui un Mercedes Classe A ha investito e ucciso un uomo di 63 anni mentre camminava sul ciglio della strada. L’uomo sarebbe stato colpito alle spalle e dopo essere rimbalzato sul cofano, è finito a terra: è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il guidatore in stato di shock L’impatto è stato fatale per l’uomo, mentre le fonti riportano che anche il guidatore è ... Leggi la notizia su thesocialpost

