Ragazza morta di meningite in Sardegna: era un talento della danza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nuovo caso di meningite in Italia, questa volta in Sardegna dove una Ragazza di 14 anni è morta dopo tre giorni di agonia. La giovane era tornata nell’isola per trascorrere le vacanze di Natale dopo i mesi trascorsi a Londra, città in cui studiava danza presso la prestigiosa Royal Ballet Academy. Ragazza morta di meningite in Sardegna Valentina Sanna, questo il nome della vittima, stava passando dei giorni in compagnia della sua famiglia quando il 26 dicembre 2019 si è sentita male. Ha iniziato ad avere un forte mal di testa seguito dalla febbre e dai sintomi tipici di una normale influenza. Le sue condizioni però sono repentinamente peggiorate tanto da essere portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una meningite. Dopo 72 ore di agonia, la giovane non ce l’ha fatta ed è deceduta. Sconvolto e devastato il padre Alberto così come la madre e le due sorelle, ... Leggi la notizia su notizie

