Piazzapulita inguaia la Lega a Ferrara per una consigliera dissidente: «Ti diamo un lavoro in comune e tu ti levi dal c***o» (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Ferrara c’è una giunta leghista, guidata da Alan Fabbri, eletto nell’ultima tornata dello scorso 26 maggio. Una testimonianza raccolta dalla trasmissione Piazzapulita getta un’ombra molto lunga sulla Lega Ferrara, proprio alla vigilia delle elezioni regionali. Lo spazio di approfondimento di La7, condotto da Corrado Formigli, questa sera sarà bollente: Anna Ferraresi, una consigliera della Lega di Ferrara dissidente con i vertici della giunta, ha raccontato della proposta ricevuta dal vice capogruppo Stefano Solaroli. Lega Ferrara, lo scandalo dell’audio a Piazzapulita +++ #Ferrara, l’audio che può mettere in serio imbarazzo la Lega +++ “Un lavoro in Comune in cambio delle dimissioni da consigliere” Stasera a #Piazzapulita l’inchiesta di @AlessioLasta. Per saperne di più: https://t.co/txRE9AB0I1 pic.twitter.com/13tjUWCiGU — Piazzapulita La7 ... Leggi la notizia su giornalettismo

