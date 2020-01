Omicidio Vincenzo Ruggiero, appello conferma l’ergastolo per Guarente: nessuna attenuante (Di giovedì 16 gennaio 2020) Omicidio Vincenzo Ruggiero, l’appello conferma: ergastolo per Guarente. L'ex cuoco è stato condannato anche in appello al carcere a vita per l'Omicidio dell'attivista gay di 25 anni Vincenzo Ruggiero, ucciso a colpi di pistola e fatto a pezzi nell'estate del 2017. nessuna attenuante per Guarente che, a tre anni dal delitto, non ha mai detto dove ha nascosto la testa decapitata della vittima. Leggi la notizia su fanpage

