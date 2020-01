Maternità di 6 mesi, uno anche per i papà. La riforma del congedo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Maternità di 6 mesi, uno anche per i papà Nell’ambito delle nuove misure per ridurre il “Gender Pay Gap“, la differenza di stipendio tra uomini e donne, il governo vuole cambiare la normativa sul congedo di Maternità e paternità. Ad oggi sono previsti cinque mesi per le madri e sette giorni per i padri. L’idea è quella di introdurre un congedo familiare unico di sei mesi, di cui poco meno di cinque per le madri e poco più di un mese per i padri. Il congedo obbligatorio per il padre è stato introdotto da qualche anno, proprio nel 2020 passa da cinque a sette giorni, più un giorno facoltativo che può essere richiesto in sostituzione della madre. “Se sono sempre le donne a dover conciliare lavoro e cura – spiega a Repubblica Francesca Puglisi, senatrice Pd sottosegretaria al Lavoro e politiche sociali con delega alle Pari opportunità. – non ... Leggi la notizia su tpi

Corriere : Figli, la maternità diventerà di 6 mesi (un mese anche per il papà) - robmaz83 : Maternità, il governo studia il congedo di 6 mesi, un mese per padri - Economia - flagingin : Congedo di maternità da 5 a 6 mesi (un mese anche per il papà): il governo studia la riforma -