La retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X potrebbe migliorare le vendite di GameStop (Di giovedì 16 gennaio 2020) GameStop è in un momento di difficoltà. L'ultimo report finanziario della società ha mostrato le vendite durante le festività natalizie in calo del 27,5% e la flessione è stata in parte attribuita alla fine dell'attuale ciclo di console.La dirigenza di GameStop è ottimista sul fatto che le cose cambieranno nel prossimo anno quando arriveranno PlayStation 5 e Xbox Series X, o prima. Parlando alla conferenza ICR 2020 a Orlando, in Florida, il CEO di GameStop George Sherman ha parlato di come le unità disco delle console di nuova generazione e il supporto della retrocompatibilità dovrebbero essere un vantaggio per GameStop."Se pensate alle caratteristiche delle nuove console che stavamo aspettando di più, una era se avrebbero avuto un'unità disco, e sarà così. La seconda caratteristica è retrocompatibilità. La capacità di tutti i giochi delle generazioni precedenti di girare sulla nuova ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #PS5 e #XboxSeriesX influiranno positivamente sulle vendite di #GameStop. - tmb666 : L'odore della disperazione. - Lollowitz : RT @Multiplayerit: GameStop: 'la retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X ci aiuterà nelle vendite' -