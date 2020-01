House of the Dragon il prequel di Game of Thrones arriverà solo nel 2022 (Di giovedì 16 gennaio 2020) I fan di Game of Thrones possono sedersi tranquilli e rilassarsi: il prequel della serie intitolato House of the Dragon non arriverà prima del 2022."Penso nel 2022" ha detto Casey Bloys durante l'incontro al TCA (Television Critics Association) winter press tour dedicato a HBO e al mondo WarnerMedia. Appare chiaro come ancora non abbiano una scansione temporale ben definita e si tratti di un periodo a metà tra l'auspicio e la richiesta fatta a chi sta sviluppando la serie.House of the Dragon il prequel di Game of Thrones arriverà solo nel 2022 pubblicato su TVBlog.it 16 gennaio 2020 11:09. Leggi la notizia su blogo

