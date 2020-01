Grande Fratello VIP 2020, Rita Rusic e la passata relazione con un concorrente della casa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per Andrea Denver la convivenza nella casa del Grande Fratello VIP si fa più complicata del previsto. Che il bel modello fosse all'attenzione dell'occhio indiscreto delle donne del cast è assodato, ma che due di loro abbiano già avuto a che fare con il giovane 29enne in passato è decisamente più curioso.Scoperchiato il vaso di pandora fra Denver ed Elisa de Panicis con tanto di tensioni, il settimanale Oggi aggiunge un'altra donna reclusa in casa: Rita Rusic. Il ragazzo non ne parla ma Alberto Dandolo ne scrive testuali parole: "In pochi sanno che anche la sua collega di reality Rita Rusic in passato ha avuto una breve ma appassionata relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria".Grande Fratello VIP 2020, Rita Rusic e la passata relazione con un concorrente della casa 16 gennaio 2020 16:17. Leggi la notizia su blogo

QuiMediaset_it : Su #Canale5 cresce #GFVIP: il programma condotto da @alfosignorini è leader della prima serata con 3.402.000 spetta… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -