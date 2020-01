Ferrara, il vicecapogruppo della Lega alla consigliera: “Posto fisso al Comune e non ti vedo più” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un audio pubblicato da Piazza Pulita, trasmissione di La7, imbarazza la Lega a Ferrara. Il vicecapogruppo del Carroccio, Stefano Solaroli, offre alla consigliera Anna Ferraresi un posto a tempo indeterminato in Comune per convincerla a lasciare il Consiglio: "A me sei venuta in mente te prima di tutto perché sei una rompicazzo, così ti cavo dai coglioni e non ti vedo più". Leggi la notizia su fanpage

