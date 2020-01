Donna e due minorenni scomparsi: rintracciati da Polfer (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Aveva un appuntamento e non si e’ mai presentata. I familiari preoccupati hanno avvisato la Polizia. La Donna, sessantasettenne, e’ stata rintracciata nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Colleferro a seguito della segnalazione da parte del personale Fs circa la presenza di una viaggiatrice in stato confusionale, su di un treno regionale proveniente dalla capitale. I poliziotti, all’arrivo del treno in stazione, hanno individuato la Donna che e’ apparsa chiaramente disorientata non riuscendo a dare indicazioni sulla propria identita’ e il viaggio intrapreso. Condotta presso gli uffici del Posto Polfer, gli agenti sono riusciti ad identificarla. Trasportata per accertamenti all’ospedale di Colleferro e’ stata raggiunta dai propri familiari avvisati del rintraccio. A lieto fine anche la vicenda che ... Leggi la notizia su romadailynews

