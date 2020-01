Blocco di marmo cade dal camion: ferita conducente di un’auto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande paura durante le prime ore del mattino di giovedì 16 Gennaio 2020. La vicenda è successa nella città di Carrara, in Toscana. Intorno alle 9, all’altezza della rotatoria di Turigliano, un Blocco di marmo è caduto accidentalmente dal mezzo pesante che lo trasportava ed è finito contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. La donna che era al volante dell’utilitaria è rimasta ferita a causa dell’impatto del Blocco sulla sua auto. Immediatamente sul posto si sono recati i medici del pronto soccorso del Noa, intervenuti per prestare le prime cure alla conducente. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. In ogni caso, la donna, per precauzione si trova attualmente in ospedale dove è stata sottoposta ad ulteriori esami per verificare il suo stato di salute. Le conseguenze potevano essere ben peggiori. Oltre a loro, sul luogo ... Leggi la notizia su notizie

