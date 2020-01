Windows 7 aggiornamento Windows 10 gratis: download e come fare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Windows 7 aggiornamento Windows 10 gratis: download e come fare Windows 7 non è più supportato: gli utenti testardi che vorranno continuare ad avere un PC equipaggiato con Windows 7 si troveranno di fronte a questo messaggio praticamente tutti i giorni. Ieri, martedì 14 gennaio 2020, era il giorno X, ovvero quello in cui scattava il termine del supporto a Windows 7 e quindi il passaggio praticamente obbligato a Windows 10. A partire da ieri, infatti, Microsoft non supporta più la vecchia versione dell’OS di Redmond, pertanto non rilascerà più le patch di sicurezza fondamentali, un po’ come successo anzitempo per Windows XP. come passare da Windows 7 a Windows 10 gratis Il passaggio a Windows 10 è ancora gratuito? Il link che porta all’acquisto della licenza è già operativo sul sito di Microsoft, ma a quanto pare un modo per passare gratuitamente a Windows 10 c’è ancora e ... Leggi la notizia su termometropolitico

