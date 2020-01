Viaggio in una Italia nascosta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Natalino Russo Racconto appassionato dell’Italia vista da quota zero: tra incantevoli sentieri di montagna e tratturi che rievocano pratiche antichissime, tra vie sacre di pellegrinaggio e percorsi che conservano memoria di scenari di guerra, questo libro è un invito irresistibile a uscire di casa e mettersi in cammino. Natalino Russo: La narrazione fotografica dei sentieri Italiani. Camminare ha qualcosa in comune con la lettura. Quando leggiamo un libro, fissiamo nella memoria i passaggi che ci hanno colpito e spesso sappiamo ritrovarli nel mare di pagine con relativa facilità. ... Leggi la notizia su ildenaro

