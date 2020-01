Un impianto chimico è esploso a Tarragona: la colonna di fumo alta decine di metri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella sera di martedì 14 gennaio, intorno alle ore 19, si è verificata una violenta esplosione nello stabilimento chimico Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE)​ a Tarragona. Il bilancio delle vittime è di un morto, un disperso e sei feriti di cui due in condizioni critiche e altri due molto gravi. Un impianto chimico è esploso a Tarragona: la colonna di fumo alta decine di metri LEGGI ANCHE> Tremenda esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto, almeno 3 morti e un disperso Dona por… #Tarragona pic.twitter.com/2pcnG4Mg62 — Déu-n'hi-do<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f53b.png" alt=" Leggi la notizia su giornalettismo

LaStampa : Un impianto chimico è esploso poco prima delle 19 nella periferia di Tarragona, in Catalogna ?? - LaStampa : Tarragona, forte esplosione in un impianto chimico: un morto e vari feriti gravi - Adnkronos : #Spagna, esplosione in impianto chimico: un morto e sei feriti -