Udinese, Gotti: «Non sono scontento dell’atteggiamento» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il tecnico dell’Udinese Gotti ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia al termine della sfida contro la Juventus Luca Gotti ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus: «Non sono scontento dell’atteggiamento, hanno avuto la voglia di giocare insieme. La prima volta che la Juventus entra in area andiamo in svantaggio, nella seconda c’è un rigore ingenuo e diventa una montagna difficile da scalare». «Scudetto? sono tre squadre molto forti, credo che questo girone di ritorno sarà interessante per tutti. sono tre squadre con caratteristiche completamente diverse e sono ricchezze per il campionato di Serie A», ha concluso il tecnico dell’Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

