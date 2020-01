Tapiro a Mara Venier per il deepfake di Francesca Manzini: “In Australia mi vogliono ammazzare” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'ultimo deepfake di Striscia la Notizia su Mara Venier che prende a calci un koala ha fatto arrabbiare gli Australiani. Valerio Staffelli ha raggiunto la vera conduttrice per consegnarle di persona un altro Tapiro nella sua carriera: "Gli Australiani mi vogliono ammazzare per colpa vostra. Ditelo che non sono io, è un deep, come si dice? È un deepfake!". Leggi la notizia su fanpage

nico_lai93 : Voglio subito la gif di zia mara che corre per lanciare il tapiro ?????????????? #striscialanotizia - jnkpl1 : Il tapiro a Mara mi mancava?? #striscialanotizia -