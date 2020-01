Scollatura al limite, tutto fuori. Spettacolo Lorella Boccia: è “uno schianto” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vi abbiamo raccontato in un precedente articolo dell’intervista rilasciata dall’ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini, al programma ‘Rivelo’ di Real Time. Alla conduzione di questa trasmissione c’è la bellissima Lorella Boccia, la ballerina di danza classica protagonista ad ‘Amici 12’. Sul suo profilo Instagram è seguitissima e molto spesso sorprende i suoi fan con immagini sempre più interessanti ed accattivanti. E soltanto qualche ora fa ha voluto mettere in mostra la sua immensa bellezza, pubblicando sul popolare social network uno scatto quasi da censura, che ha mandato in tilt i follower. Oltre al suo sguardo ammaliante, c’è un dettaglio in particolare che ha scatenato fantasie di ogni genere negli utenti. E c’è già chi sogna nuove istantanee simili nelle prossime ore. Perché stavolta Lorella ha veramente esagerato. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

