Sanità, 48 ore su una barella a Salerno: paziente se ne va in Basilicata (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa)- Si è rivolta all’ospedale “San Carlo” di Potenza, in Basilicata, la 50enne di Palomonte che ieri, in attesa di un ricovero in reparto, per ben 48 ore è stata curata su una barella del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Protagonista della storia, M.B., 50 anni, residente a Palomonte, nella Valle del Sele. In preda a dolori e malesseri vari, la donna, accompagnata dal figlio, era giunta a bordo della sua auto, il 13 gennaio presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno dove dopo aver ricevuto tutte le cure sanitarie del caso, i medici ne hanno disposto il ricovero in reparto. Ricovero che però non è avvenuto nell’immediato a causa dell’assenza di posti liberi in reparto, tanto che i sanitari hanno accompagnato la 50enne presso una delle sale di ricovero ... Leggi la notizia su anteprima24

