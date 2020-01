Salvo Veneziano gate GF Vip | Violenza sulle donne | Confronto in studio

Gf Vip - Salvo Veneziano parla dopo la squalifica : dopo la squalifica, Salvo Veneziano ha avuto la possibilità di comunicare con Elisa De Panicis e gli altri concorrenti della casa. Queste le sue parole: “Pensavo di fare il simpatico ma sicuramente non c’era niente da ridere. La cosa che voglio far capire è che io non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa all’intero genere femminile e ai telespettatori. Volevo chiedere scusa in particolare alla ragazza su ...

Alfonso Signorini su Salvo Veneziano : “Una brutta pagina di televisione - non possiamo accettare più certe schifezze” : Alfonso Signorini apre la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020 con una lunga analisi su quello che è successo nella casa: "Una brutta pagina di televisione però coglieremo l'occasione per parlare della violenza sulle donne". Con Salvo Veneziano c'erano anche Patrick, Sergio e Pasquale: "Come è possibile che abbiate riso di queste scempiaggini?".Continua a leggere

Salvo Veneziano - la vincitrice del GF 1 : “Ignorante - ma non un orco” : La vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani commenta l’uscita a vuoto dell’ex coinquilino Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4 Bufera attorno a Salvo Veneziano, escluso dal Grande Fratello Vip 4 per commenti ben poco carini sull’influencer Elisa De Panicis e l’ex Madre Natura Paola di Benedetto. Tra le persone intervenute pubblicamente in sua difesa, tolta la moglie, Cristina Plevani. La vincitrice del primo Grande Fratello lo ...

Elisa sta male per le forti dichiarazioni di Salvo Veneziano : Dopo la prima puntata piena di colpi di scena, il pubblico del Grande Fratello Vip non sta più nella pelle e freme all’idea di sapere se altri concorrenti saranno eliminati. Questa sera, 15 gennaio, nella casa più spiata d’Italia ci sarà moltissima tensione, tra i coinquilini non corre buon sangue. Pago e Serena A Pago e Serena Enardu non è stata data la possibilità di chiarirsi. Dopo la partecipazione a “Temptation ...

Salvo Veneziano minacce alla famiglia | Paura dopo il Grande Fratello Vip : dopo le tantissime accuse a Salvo Veneziano arrivano anche le minacce alla sua famiglia. Proprio sua moglie Giusy Merendino inizia ad avere Paura per lei e per sua figlia, dopo l’espulsione di Salvo dal Grande Fratello Vip. Cosa sta succedendo nelle ultime ore? L’espulsione di Salvo Veneziano non sembra essere bastata ai telespettatori e ai […] L'articolo Salvo Veneziano minacce alla famiglia | Paura dopo il Grande Fratello Vip ...

Salvo Veneziano : Grande Fratello - moglie - chi è : In queste ore si sta parlando moltissimo di Salvo Veneziano, partecipante della prima edizione italiana del Grande Fratello (arrivò secondo) per alcune frasi fortemente sessiste nei confronti dell'influencer Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4. Ecco cosa ha detto alla presenza degli altri inquilini Fabio Testi, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente ...

Bufera su Salvo Veneziano - la moglie Giusy : "Io e mia figlia costrette a difenderci" : Dopo la squalifica del marito dal Grande Fratello Vip a causa di cattiva condotta, la donna rivela di essere vittima di...

Cristina Plevani prende le difese dell’ex coinquilino Salvo Veneziano : Il Grande Fratello Vip comincia con una dura squalifica, quella di Salvo Veneziano, Highlander di questa edizione, ex concorrente della prima. Mediaset ha emesso un comunicato in cui ha annunciato l’immediata esclusione di Veneziano, interrompendo il televoto. Motivo del provvedimento alcune frasi sconvenienti, pronunciate da Salvo nei confronti di un’altra concorrente, Elisa De Panicis. Ovviamente l’episodio è subito divenuto argomento ...

Tapiro a Salvo Veneziano : “Frasi sessiste? Per me sono d’amore” : Valerio Staffelli ha consegnato a Salvo Veneziano il Tapiro d’oro per la sua squalifica lampo al GF Vip. L’ex gieffino si è scusato per le sua frasi sessiste e ha dichiarato che per le sue si sarebbe trattato di frasi d’amore. Salvo Veneziano: il Tapiro Dopo essersi scusato, Salvo Veneziano ha voluto spiegarsi riguardo alle frasi che gli sono costate l’espulsione dal Grande Fratello Vip e che riguardavano le due ...

