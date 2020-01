Prodi: “Pd in Conclave? Finiamola con il partito che diventa club chiuso di 10 persone che si parlano ed eleggono a vicenda” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Bisogna finirla con il partito che diventa un club chiuso di 10 persone che si parlano l’uno con l’altro e si eleggono l’uno con l’altro”, così Romano Prodi, ospite del programma TGtg su Tv2000, commenta il “Conclave” del Pd, nell’Abbazia di Contigliano, tra Rieti e Greccio. “Bisogna riportare il rapporto con la gente”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio. E sulla riunione del partito insiste: “Alcune volte possono essere utili ma anche dannose. Questo incontro sarebbe importante se il Pd cambiasse alcuni punti del programma ma deve soprattutto cambiare il modo con cui si avvicina alla gente”. “Ci si accanisce sul numero dei parlamentari, alla Camera sono sicuramente troppi ed è difficile dialogare – continua Prodi riferendosi alla legge sul taglio del numero di deputati – però il vero ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

