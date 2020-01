Patente dello Smartphone, Piace L’Idea: il Progetto Sarà Esteso in 48 Scuole del Piemonte (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In Piemonte sembra Piacere il “patentino per lo Smartphone”, un attestato che certifica il buon utilizzo dei social network. Al momento sono ben 48 gli istituti che hanno preso parte a questo interessante Progetto (classi III della scuola secondaria di I grado, classi IV della scuola secondaria di II grado, III anno della formazione professionale). In tutto sono circa 56 le classi coinvolte e si contano 1120 alunni pronti a prendere parte a questa iniziativa. Il “patentino” è stato illustrato da Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte. Spiega dunque che il Progetto ha lo scopo di insegnare ai ragazzi l’utilizzo consapevole e corretto del web ma anche dei social network, senza dimenticare però il sostegno per formare una vera e propria “cittadinanza digitale”. L’iniziativa quindi dovrebbe limitare il fenomeno del cyberbullismo, purtroppo largamente diffuso. Inoltre gli ... Leggi la notizia su youreduaction

