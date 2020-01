Obiettivo Iran per i cacciabombardieri USA di Aviano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Protocollo Opsec per tutti i militari USA della base aerea di Aviano (Pordenone). Con un messaggio postato sul profilo ufficiale facebook del Comando di US Air Force è stato ordinato a tutto il personale che opera nello scalo friulano di mantenere il massimo stato d'allerta, “distruggere documenti, criptare le email e non discutere di operazioni fuori dal lavoro” e contattare immediatamente la postazione di pronto allarme Eagle eyes in caso si notino “comportamenti sospetti” da parte di (...) - Attualità / USA, Iran, , Aviano, cacciabombardieri, No logo, Apertura Maxi Leggi la notizia su feedproxy.google

Gdecorso60 : RT @toninog2: Fulvio Scaglione: Il vero obiettivo di Trump non era l'Iran, ma la Cina e la Russia - toninog2 : Fulvio Scaglione: Il vero obiettivo di Trump non era l'Iran, ma la Cina e la Russia - zazoomblog : Obiettivo Iran per i cacciabombardieri USA di Aviano - #Obiettivo #cacciabombardieri #Aviano -