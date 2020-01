Napoli, Sud Protagonista confluisce in Fratelli d’Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Da dirigente di Fratelli d’Italia, viceresponsabile del Dipartimento Mezzogiorno con delega alle politiche per lo sviluppo del Sud, continuerò la nostra battaglia politica”. È quanto ha affermato la segretaria federale di Sud Protagonista Gabriella Peluso che oggi, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, ha annunciato la confluenza del movimento politico sudista nel partito di Giorgia Meloni. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente del Gruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida, il responsabile del dipartimento Mezzogiorno, Marcello Gemmato, il deputato componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, il senatore di FdI, Antonio Iannone, il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, il vicesegretario, Simone ... Leggi la notizia su ildenaro

