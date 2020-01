Messina, attraccata al porto la nave dell’ong Open Arms con 122 persone a bordo. I migranti saranno ricollocati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La nave della ong catalana Open Arms è attraccata nel pomeriggio al porto di Messina. I 122 migranti soccorsi dalla nave al largo della Libia sono sbarcati al molo Norimberga, dove sono stati accolti da medici, volontari e forze dell’ordine. Tra loro due donne in gravidanza, tre famiglie con bambini, sia neonati di pochi mesi che bambini di qualche anno. Verranno trasferiti nel centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparro per l’identificazione, poi saranno ricollocati. “Dopo 5 giorni, siamo in un porto sicuro. Più di 100 vite, madri, figlie, ragazzi, si lasciano alle spalle la violenza per una nuova vita in Europa”, ha twittato Open Arms L'articolo Messina, attraccata al porto la nave dell’ong Open Arms con 122 persone a bordo. I migranti saranno ricollocati proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Messina, attraccata al porto la nave dell’ong Open Arms con 122 persone a bordo. I migranti… - Noovyis : (Messina, attraccata al porto la nave dell’ong Open Arms con 122 persone a bordo. I migranti saranno ricollocati)… - pentagram54 : RT @73deva73: L’Italia non è obbligata a ricevere nessun clandestino/migrante. Le #ong devono attraccare nei loro paesi di origine. Queste… -