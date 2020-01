L’ultimo dei Mohicani diventa una serie tv HBO - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Sandroni L’ultimo dei Mohicani, noto romanzo storico di James Fenimore Cooper, dopo il famoso film del 1992 diventerà una serie tv per HBO Max L’ultimo dei Mohicani, storia che ha conquistato il cinema in più occasioni, diventa una serie tv, ecco chi si occuperà della sua realizzazione. L’ultimo dei Mohicani, la trama Anche in questo caso la storia si ispirerà all’omonimo romanzo storico di James Fenimore Cooper. Sarà una storia d’amore tra Uncas, il giovane mohicano figlio di Chingachgook, e Cora, figlia del comandante dell’esercito inglese Munro, ragazza di razza mista. La loro relazione farà da contraltare alla "guerra dei sette anni” tra inglesi e francesi, il cui conflitto si svolse nella seconda metà del 1700 e vide come campo di battaglia anche il Nord America, con gli indiani al fianco dei francesi contro i britannici. Chi realizza la serie tv La serie tv è ... Leggi la notizia su ilgiornale

