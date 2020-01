L.voto, slitta a domani esito Consulta

la decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale, voluto dalla Lega e proposto da 8 consigli regionali a guida leghista. Il quvuole abrogare la quota proporzionale dei seggi per trasformare l' attuale sistema elettorale in un maggioritario puro. Davanti ai giudici costituzionali gli avvocati Bertolissi e Guzzetta, in rappresentanza dei promotori, e l'avvocato Besostri per gli oppositori. "Mi aspetto che gli italiani possano votare", dice Salvini.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)