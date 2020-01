Kate Moss, 46 anni di un mito (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bella ma tormentata, vincente ma non sempre. È proprio questo che ha fatto di Kate Moss un mito. E ora che compie 46 anni non si può fare a meno di celebrare una donna che con il suo corpo esile, la bassa statura e i suoi lunghi capelli biondi (non naturali) sempre spettinati è diventata icona di stile, segnando gli anni' 90 (e oltre). Una donna che ha sempre vissuto a ritmo di rock, inciampando ogni tanto in qualche nota stonata per poi ritrovare il giusto accordo di chitarra. Kate Moss, le foto più belleKate Moss (2005)Evan AgostiniTerry O'NeillDavid M. BenettKate Moss (1994)Images PressKate Moss (2012)Fred DuvalKate Moss (1994)Sveeva VIGEVENOKate Moss con Johnny DeppPool APESTEGUY/BENAINOUS/DUCLOSKate Moss sposa Jamie Hince (2011)Max Mumby/IndigoKate Moss (anni '90)Time & Life PicturesKate Moss (2016)Getty ImagesKate Moss (1999)Dave BenettKate ... Leggi la notizia su gqitalia

