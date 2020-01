Ivan Gonzalez racconta il suo passato difficile al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 15 gennaio 2020) GF Vip gossip: Ivan Gonzalez svela come ha conosciuto la sua vera madre Che Ivan Gonzalez non abbia avuto un’infanzia particolarmente facile ormai è chiaro a tutti. E dopo il suo drammatico racconto su suo padre, oggi il concorrente iberico del Grande Fratello Vip ha fatto un’altra clamorosa rivelazione sulla sua famiglia che ha commosso un po’ tutti a casa. Cosa ha detto? L’ex tronista di Uomini e Donne, parlando a tu per tu con Barbara Alberti, ha rivelato di aver saputo la vera identità di sua madre solo a 14 anni: “Io sono cresciuto con mia nonna…Mia mamma quando mi ha messo al mondo era piccolina…” Ma dopo questa confessione ecco arrivare il colpo di scena: “A 14 anni ho scoperto che la ragazza che ho sempre considerato mia sorella e che viveva insieme a noi a casa era invece mia madre…” E nel momento in cui è emersa ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente... Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglie… - gaytalia : Ivan Gonzalez: «Se la Caruso dice che sono gay, non è una cosa da cui mi devo difendere» - Noovyis : (Ivan Gonzalez è gay? La domanda è frequente tra il pubblico del GF Vip. E dalla casa lui risponde) Playhitmusic -… -