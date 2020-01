Il bianchetto non cancella la discriminazione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alla fine, Annunziata Marciano ha preferito andar via dall’uscita di sicurezza. Nessun faccia a faccia coi giornalisti anche solo per dire, “non rilascio dichiarazioni”. Evidentemente la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Via Trionfale”, finito al centro della bufera perché nella presentazione on line dei quattro plessi - poi corretta in giornata, eliminando il paragrafo contestato - si specificavano le classi sociali degli alunni che li frequentano, ha ritenuto di non dover dire nulla. Nessuna spiegazione su quella descrizione degli studenti su base censuaria, “a via Trionfale e via Taverna alunni di ceto medio-alto, a via Assarotti alunni di estrazione medio-bassa, nel plesso di via Vallombrosa alunni di famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei dipendenti di queste famiglie (colf, badanti, autisti e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

