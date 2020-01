Hockey ghiaccio, Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: Elisa Innocenti e Alessandro Segafredo tra i vincitori dei tornei di 3 contro 3 misti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sono state assegnate le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020 per quanto riguarda l’Hockey su ghiaccio. Si sono conclusi, infatti, i tornei delle squadre 3 contro 3 miste, con un solo rappresentante per Nazione. Per i colori azzurri sono arrivate diverse soddisfazioni a livello individuale (gli allori sono a titolo personale e non di Paese) con Elisa Innocenti e Alessandro Segafredo che vincono l’oro, mentre Carlotta Regine si deve accontentare della medaglia d’argento. Il torneo misto 3 contro 3 femminile ha visto il successo della squadra Gialla per 6-1 sulla squadra Nera. Nella squadra vincitrice giocava la nostra Elisa Innocenti che, quindi, si può mettere al collo la medaglia del metallo più pregiato. Nella compagine perdente, invece, prendeva parte la nostra Carlotta Regine. La medaglia di bronzo, invece, è andata alla formazione Blu ... Leggi la notizia su oasport

