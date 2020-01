Grave incidente sull’autostrada A14. Ha perso la vita un bambino di tre anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La tragedia è accaduta ieri pomeriggio, sull’autostrada A14, all’uscita tra Poggio Imperiale e Termoli. Un bambino di soli tre anni, mentre viaggiava in macchina con il suo papà, ha perso la vita dopo un Grave incidente. Secondo quanto riportato, i due si stavano dirigendo in direzione Pescara, quando sono rimasti coinvolti in uno schianto con altre due vetture. A causa della troppa violenza dell’impatto, il piccolo Simone Leone ha perso la vita. I medici hanno provato a rianimarlo, ma ogni loro tentativo è stato vano. Suo padre Andrea, è rimasto Gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. L’incidente ha riportato un morto e tre feriti. La comunità di Chieuti, luogo dove il papà e il piccolo Simone abitavano, è rimasta sconvolta. Il ... Leggi la notizia su bigodino

