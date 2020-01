Google Play non ti informa più quando aggiorna le app (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Foto: Google) Per molti utenti sono sparite le notifiche che informano dell’aggiornamento applicazioni compiuto da parte di Google Play. In un primo momento sembrava fosse un malfunzionamento momentaneo del mercato di software per dispositivi con sistema operativo Android. Diversi utenti hanno segnalato la sparizione delle notifiche su Reddit (già dalla versione 17.4 dello scorso novembre fino all’attuale 17.6.19), ma a rendere più chiara la situazione ci ha pensato infine la redazione di Android Police, che ha ricevuto per prima una dichiarazione da parte di Google. Un portavoce di Mountain View ha spiegato che si tratta di un esperimento per alleggerire il numero di notifiche ricevute quotidianamente, a partire da quelle ritenute meno utili. (Gif: Android Police) Qui sopra una gif che mostra chiaramente come una serie di applicazione viene aggiornato e non appaiono ... Leggi la notizia su wired

DonMatteoRai : Vogliamo ringraziarvi per il vostro affetto: per voi un regalo che vi accompagnerà nell'attesa tra un episodio e l'… -