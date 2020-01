Ex on the beach 2020: nel cast due vecchie conoscenze di Uomini e donne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ex on the beach 2020: torniamo ad occuparci della seconda edizione del reality in onda su MTV per segnalare altre due presenze “Mariane”. Oltre a Fabiana Barra, corteggiatrice a Uomini e donne di Andrea Damante e Manuel Vallicella, ci saranno due ragazzi che hanno affrontato la sua stessa esperienza. Loro sono Sasha Donatelli e Matteo Diamante. Sasha Donatelli, modello professionista ventisettenne, ha preso parte nel 2013 alla versione Ragazzi e Ragazze. Lì ha conosciuto Fabiana Monfrecola che ha frequentato fuori dagli studi per due mesi e mezzo. Ultimamente è presente in veste di modello a Detto Fatto. Matteo Diamante, trentenne vocalist genovese, ha partecipato al programma di Canale 5 nel 2017 per corteggiare Sabrina Ghio. Nel 2019 ha cercato la fidanzata nel gioco di Real Time Take Me Out (era uno dei 30 ragazzi dietro ai podi). Oltre a loro e alla suddetta ... Leggi la notizia su trendit

