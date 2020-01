Darwin Project è da oggi disponibile su PC e console (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Darwin Project è un mix tra un battle royale ed un survival annunciato durante l'E3 2017 (durante la conferenza Microsoft), dopo aver passato qualche anno in early access, il gioco è finalmente disponibile ufficialmente su PC e console.Gli sviluppatori hanno oggi pubblicato un post sui loro canali social, indicando ai giocatori che è possibile scaricare gratuitamente il loro titolo. Darwin Project vanta una mappa ispirata alle foresti canadesi in cui i giocatori dovranno sfidarsi in battaglie all'ultimo sangue in pieno stile battle royale, tuttavia sarà presente un drone (controllato da un giocatore) che potrà decidere di aiutare o sabotare determinati concorrenti.Darwin Project è disponibile gratuitamente su PC, Xbox One e PS4. Avete intenzione di scaricarlo?Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

