Biathlon, Dorothea Wierer: “Sapevo che per arrivare sul podio non avrei dovuto sbagliare” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dorothea Wierer oggi ha chiuso al terzo posto la 7.5 km sprint della Coppa del Mondo di Biathlon di Ruhpolding, in Germania, e purtroppo si è vista scavalcare in vetta alla classifica generale dalla norvegese Tiril Eckhoff, vittoriosa. Bene Lisa Vittozzi, in crescita, che ha chiuso al nono posto. Le due azzurre hanno parlato al sito della FISI. Dorothea Wierer: “In questo momento Eckhoff sembra essere la mia avversaria più pericolosa, però la storia del Biathlon insegna che anche chi rincorre, ha spesso possibilità di recuperare, per cui bisogna rimanere concentrati. La norvegese al momento è fortissima si merita i successi che sta ottenendo, la mia gara è stata positiva, anche perché in questo periodo mi sta tornando un po’ di mal di schiena, stiamo lavorando con esercizi specifici per cercare di rilassarla. L’ideale sarebbe fermarsi qualche giorno per guarire bene, ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : DORO!!! ???? In Coppa del Mondo Dorothea #Wierer è terza nella sprint di Ruhpolding! #ItaliaTeam #RUH20 #biathlon - Coninews : Grande Dorothea ?? A #Ruhpoldin, terza posizione per #Wierer nella sprint femminile, tappa valida per la Coppa del M… - Fisiofficial : Quarto podio stagionale per Dorothea Wierer! L'altoatesina è terza nella sprint di Ruhpolding ??????… -