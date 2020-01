Aereo abbattuto in Iran, NYT: “Boeing ucraino colpito da 2 missili” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo il New York Times, sarebbero stati due i missili lanciati dalla contraerea Iraniana per abbattere il Boeing 737 della Ukrainian Airlines dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran l’8 gennaio scorso: il NYT ha pubblicato delle immagini esclusive e “verificate” riprese da alcune telecamere di sicurezza, dove vengono mostrate tutte le fasi dell’abbattimento del volo. E’ possibile vedere i due vettori lanciati a breve distanza uno dall’altro – circa 30 secondi – e come “l’Aereo, in fiamme, ha continuato a volare per diversi minuti prima di schiantarsi e uccidere tutte le 176 persone a bordo“. Secondo il quotidiano, inoltre, “i missili sono stati lanciati da un sito militare Iraniano a circa otto miglia dall’Aereo“.L'articolo Aereo abbattuto in Iran, NYT: “Boeing ucraino colpito da 2 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

