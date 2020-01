Tragedia a Verona, operaio muore folgorato mentre pota alberi in strada (Di martedì 14 gennaio 2020) La Tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, intorno alle 10, nel territorio del comune di Cavaion Veronese. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di potatura di alberi in strada quando è stato colpito da una scarica elettrica che l’ha fatto cadere a terra esanime. Avrebbe toccato inavvertitamente un cavo elettrico dell'alta tensione che era nascosto tra i rami. Leggi la notizia su fanpage

