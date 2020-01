Test di personalità: quale animale vedi in questa immagine? (Di martedì 14 gennaio 2020) quale animale vedi in questo Test, e in quanto tempo, può spiegare molto della tua personalità: mettiti in gioco e scopri di più su te stesso Test personalità (fonte foto: wikipedia commons; “Kaninchen und Ente”, http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb97/0147?sid=8af6d821538a1926abf44c9a95c40951&zoomlevel=2) Un semplice disegno che raffigura, a ben vedere, due animali: eppure le cose non sono così facili e scovare gli animali, in base anche alla quantità di tempo, può fornire parecchi indizi sulla tua personalità. Il Test in questione si concentra su quale animale vedi, ma ancora più importante è se riesci a vederli entrambi e sopratutto con quanta velocità. Infatti, se grazie a ai tuoi occhi sei in grado di passare in poco tempo dall’uno all’altro animale, ciò significa che sei una persona creativa. In poche parole, hai una ... Leggi la notizia su chenews

