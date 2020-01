Talon il cane testardo (Di martedì 14 gennaio 2020) Jennifer Susan Hird è una ragazza, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Proprio per questo cinque anni fa ha deciso di adottare il piccolo Talon. Aveva pochi mesi e lei sin da subito ha instaurato un legame speciale con lui. Infatti dice che è il cane più viziato che abbia mai avuto. Questo dolce cagnolino ha sempre avuto delle pretese e la sua mamma umana, nonostante questo, lo lascia vincere molto spesso, poiché sa che è molto testardo. Pochi giorni fa, la ragazza ha pubblicato sul web un clip davvero divertente con protagonista il piccolo Talon. E’ diventata virale in poche ore e tutti ne sono rimasti a bocca aperta. La ragazza dopo aver portato entrambi i suoi cuccioli al parco ed aver giocato con loro per molto tempo, si prepara per tornare a casa. Per questo motivo, apre il porta bagagli della sua auto e chiede ad entrambi i cani di salire. Il fratellino ... Leggi la notizia su bigodino

zazoomblog : Talon il cane testardo - #Talon #testardo -