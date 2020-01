Stranger Things 4: uno spoiler sulle nuove location confermerebbe il ritorno di uno dei personaggi (Di martedì 14 gennaio 2020) Uno spoiler sulle nuove location di Stranger Things 4 potrebbe confermare il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie Netflix. Uno spoiler sulle nuove location di Stranger Things 4 confermerebbe il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie Netflix. Come sappiamo, la quarta stagione di Stranger Things potrebbe abbandonare - almeno in parte Hawkins - per dirigersi altrove. Lo spoiler arriva da Murphysmultiverse.com, secondo il sito web le riprese della quarta stagione di Stranger Things prenderanno il via nelle prossime settimane e si concluderanno nel mese di agosto. Prima dell'usuale location di Atlanta, però, la produzione farà armi e bagagli per trasferirsi in Lituania. Per il momento i dettagli sono davvero scarsi, ma secondo le prime ipotesi formulate ... Leggi la notizia su movieplayer

ValentinaDAmic4 : Stranger Things 4: uno spoiler sulle nuove location confermerebbe il ritorno di uno dei personaggi -… - Noovyis : (Stranger Things 4: uno spoiler sulle nuove location confermerebbe il ritorno di uno dei personaggi) Playhitmusic - - iSloppyBitch : Creo, supongo, afirmo, que una amiga tiene un regalo para mi, de Stranger Things, jsjsjdjdjk -