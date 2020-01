Samsung è al lavoro per portare Android 10 sui Galaxy A70 e Tab S6, ma non prima del Q2 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Secondo le ultime informazioni il Samsung Galaxy A70 e Tab S6 riceveranno l'aggiornamento ad Android 10 a partire da aprile 2020 L'articolo Samsung è al lavoro per portare Android 10 sui Galaxy A70 e Tab S6, ma non prima del Q2 2020 proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

h160422 : @first197 a mano (non lavoro con mac, però ho un lenovo e uno schermo tv samsung del 2000: *pat pat*) - AppleNews_it : RT @pcexpander: Piccolo, potente e aggiornabile: Intel è al lavoro su NUC 9 “Ghost Canyon””#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #no… - pcexpander : Piccolo, potente e aggiornabile: Intel è al lavoro su NUC 9 “Ghost Canyon””#pcexpander #cybernews #android #samsung… -