Mercato bisettimanale, flop a Rione Valle: scoppia la protesta in città (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – flop totale per il “trasferimento” del Mercato bisettimanale a Rione Valle. Nella giornata di ieri il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, aveva annunciato in extremis lo spostamento degli ambulanti nel popoloso Rione cittadino. Lo spazio destinato transitoriamente al Mercato bisettimanale è apparso completamente vuoto. Da qui la protesta che è partita da Campetto Santa Rita per dirigersi prima presso l’Ente di Piazza del Popolo e successivamente in Prefettura. Il primo cittadino ha rifiutato di ricevere i rappresentati dei mercatari presso Piazza del Popolo. Un dissenso manifestato apertamente anche da Filippo Stabile di Confesercenti: “Dapprima aveva accettato di parlare con quattro di noi insieme a due testimoni del Mercato – spiega – Dopo due ore ci ha rifiutato. Voleva riceverci in due camere ... Leggi la notizia su anteprima24

