Marvel's Avengers: l'uscita del video gioco è stata rimandata (Di martedì 14 gennaio 2020) Marvel's Avengers non uscirà più a maggio, come previsto: Square Enix ha annunciato che l'uscita è stata posticipata, di alcuni mesi: ecco quando uscirà. Brutte notizie per chi aspettava Marvel's Avengers con impazienza: l'uscita del videogioco è stata rimandata: la Square Enix ha annunciato infatti che Marvel's Avengers è in uscita il 4 settembre invece che a maggio, come inizialmente previsto. Square Enix parla di una decisione difficile, che è stata presa per essere sicuri della qualità del prodotto finale. Anche Scot Amos e Ron Rosenberg, capi della Crystal Dynamics studio hanno spiegato che si prenderanno del tempo per affinare il gioco e migliorarlo in modo che possa incontrare gli standards che i fan degli Avengers si aspettano da un prodotto del genere. "Anche ... Leggi la notizia su movieplayer

