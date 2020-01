Lucca, si dà fuoco per evitare lo sfratto: 41enne morto in ospedale (Di martedì 14 gennaio 2020) Edson Pinheiro Da Silva Filho è morto per le gravissime ustioni riportate lunedì dopo essersi dato fuoco in casa per evitare lo sfratto esecutivo dell'appartamento in cui viveva ad Altopascio, in provincia di Lucca. Nonostante i soccorsi, i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso martedì mattina. Leggi la notizia su fanpage

