Joaquin Phoenix sulla morte del fratello River Phoenix: "I media ci hanno impedito di elaborare il lutto" (Di martedì 14 gennaio 2020) Joaquin Phoenix è tornato a parlare della morte del fratello River Phoenix all'indomani della candidatura all'Oscar per Joker additando i media, colpevoli di aver impedito alla famiglia di elaborare il lutto. nel momento di massima gioia per la nomination all'Oscar, Joaquin Phoenix torna a parlare della morte del fratello River Phoenix, scomparso prematuramente all'età di 23 anni, specificando che l'eccessiva attenzione mediatica sul caso ha impedito di elaborare il lutto alla famiglia dell'attore. River Phoenix è morto improvvisamente nel 1993 fuori dal celebre locale di Los Angeles, Viper, a seguito di un'overdose. All'epoca Joaquin Phoenix aveva 19 anni. L'attore, ospite del programma 60 Minutes, ha dichiarato che all'epoca lui e la sua famiglia non erano consapevoli della fama di River perché vivevano "così lontani dal mondo dell'intrattenimento" non leggendo magazine e ... Leggi la notizia su movieplayer

