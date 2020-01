Iran, primi arresti per aereo abbattuto

Iran i primi arresti per l'aereo ucraino abbattuto per errore da un missile dell'esercito,con la conseguenza della morte della 176 persone a bordo. "Sono state condotte indagini approfondite e alcune persone sono state arrestate", hanno detto fonti della magistratura senza precisare il numero degli arrestati né la loro identità. Il presidente Rohani ha detto che "non è possibile ci sia solo un responsabile",e ha chiesto che si formi"un tribunale speciale con un giudice di alto rango e decine di esperti" per indagare(Di martedì 14 gennaio 2020) Eseguiti inper l'ucrainoper errore da un missile dell'esercito,con la conseguenza della morte della 176 persone a bordo. "Sono state condotte indagini approfondite e alcune persone sono state arrestate", hanno detto fonti della magistratura senza precisare il numero degli arrestati né la loro identità. Il presidente Rohani ha detto che "non è possibile ci sia solo un responsabile",e ha chiesto che si formi"un tribunale speciale con un giudice di alto rango e decine di esperti" per indagare(Di martedì 14 gennaio 2020)

