Il Molo Rosso 2 trasloca in seconda serata (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Molo Rosso 2 La seconda stagione de Il Molo Rosso abbandona il prime time di Rai 2. La serie tv spagnola di Alex Pina, con protagonista Alvaro Morte, complici i bassi ascolti dell'esordio di martedì scorso, proseguirà in seconda serata. La messa in onda dei primi due episodi ha infatti consegnato alla seconda rete Rai un sonoro flop; appena 779.000 spettatori, pari al 3.3% di share, hanno seguito martedì Il Molo Rosso 2, 'strapazzato' dalla concorrenza di Italia 1 con La Pupa e il Secchione e Viceversa (2.565.000 – 13.1%). Da questa sera, dunque, la serie andrà in onda in seconda serata, a partire dalle 23.30, con tre nuovi episodi. Al suo posto, alle 21.20, il film Amore, cucina e curry. La seconda stagione, composta da otto episodi, è anche l'ultima de Il Molo Rosso, che ha debuttato in Italia dieci giorni in anticipo rispetto all'uscita in ...

