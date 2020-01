Haftar: sì condizionato a tregua Libia

Haftar, ha posto le sue condizioni per firmare la tregua con il governo di accordo nazionale: via i turchi dalla mediazione e totale disarmo delle milizie entro novanta giorni. Inoltre, il capo della Cirenaica vorrebbe che i suoi uomini facessero parte di una commissione che affianchi l'Onu nel monitorare il disarmo delle milizie Il generale, secondo la tv panaraba al Arabiya, ha deciso di accettare l'invito alla conferenza di Berlino.(Di martedì 14 gennaio 2020) Il capo dell'Esercito nazionale libico,, ha posto le sue condizioni per firmare lacon il governo di accordo nazionale: via i turchi dalla mediazione e totale disarmo delle milizie entro novanta giorni. Inoltre, il capo della Cirenaica vorrebbe che i suoi uomini facessero parte di una commissione che affianchi l'Onu nel monitorare il disarmo delle milizie Il generale, secondo la tv panaraba al Arabiya, ha deciso di accettare l'invito alla conferenza di Berlino.(Di martedì 14 gennaio 2020)

