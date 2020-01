Fdi | a Tor Tre Teste 50 famiglie in alloggi Erp al freddo da due mesi

Agostino Riccardo : il pentito della “mafia sinti” che racconta gli aiuti elettorali dei clan a Fdi e Lega a Latina : Agostino Riccardo è un ex esponente del clan dei Di Silvio (imparentati con i Casamonica), arrestato nel 2018 nell’ambito dell’inchiesta Alba Pontina sulla mafia sinti di Latina che il 12 giugno del 2018 portò all’arresto di una ventina di membri del clan. Da tempo Riccardo collabora con i magistrati, in particolare facendo rivelazioni sui rapporti tra la politica e i clan della zona. Lo scorso aprile Clemente Pistilli su Repubblica ...

Legge elettorale - Pd e M5s inaugurano il Germanicum : proporzionale con soglia al 5%. Fdi e Salvini : “Per inciuci e ribaltoni” : Lo chiamano Germanicum perché prende le caratteristiche principali dal sistema elettorale tedesco. Come al solito c’è tutto il tempo perché venga trasformato in tutt’altro, ma nel frattempo è questo il testo base su cui la maggioranza ha trovato l’accordo (sia pure con qualche mugugno) e sul quale inizierà la discussione in commissione Affari costituzionali della Camera. Il testo, elaborato dal presidente della commissione ...

Ultimi sondaggi politico elettorali 2019 - uragano Lega vola al 35% - giù Pd e M5S - sale ancora Fdi : La sfiducia da parte degli italiani nel governo giallofucsia è forte. A testimoniare la voglia della maggioranza degli italiani di un governo diverso sono i sondaggi. Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti durante la trasmissione di La7, Coffe Break, il partito di Matteo Salvini si attesterebbe oltre il 35%. Un risultato incredibile per il Carroccio che con i suoi voti doppierebbe il Pd secondo partito in Italia. Dopo alcune settimane ...

‘Ndrangheta - Roberto Rosso (Fdi) si dimette anche da consigliere di Torino : Dopo aver lasciato la poltrona di assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte, Roberto Rosso, arrestato lo scorso 20 dicembre dalla Guardia di Finanza con l’accusa di voto di scambio politico mafioso, ha rassegnato le dimissioni anche da consigliere regionale e da consigliere comunale di Torino. Una decisione personale, precisa il suo legale, l’avvocato Giorgio Piazzese, «maturata nella sua coscienza per il rispetto verso ...

‘Ndrangheta in Piemonte - il governatore Cirio : “L’accusa a Rosso è la peggiore - abominevole”. Fdi chiede sospensione dell’ex assessore : “La tipologia d’accusa che ha colpito Roberto Rosso è la peggiore, è abominevole, qualcuno ha detto vomitevole, condivido”. Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha aperto così le comunicazioni al Consiglio regionale sull’arresto dell’esponente del centrodestra con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Sempre in Consiglio regionale, Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno per chiedere “la ...

Torino - Meloni caccia l’assessore regionale arrestato : “Ho il voltastomaco. Fuori da Fdi”. Morra : “Partiti si assumano responsabilità” : “Mi viene il voltastomaco. Rosso è da considerarsi ufficialmente Fuori da FdI”. La comunicazione di Giorgia Meloni è stata battuta dalle agenzie poco dopo la notizia dell’arresto di Roberto Rosso, il consigliere regionale del Piemonte e comunale a Torino accusato di voto di scambio con la ‘ndrangheta. Il 59enne, in politica da 40 anni e per cinque legislature parlamentare di Forza Italia, aveva poi deciso di passare a ...

Sondaggi elettorali Index : Lega - Pd e M5S - tutte in calo - sorride Fdi : Sondaggi elettorali Index: Lega, Pd e M5S, tutte in calo, sorride FDI I risultati dei Sondaggi elettorali Index Research che rilevano le intenzioni di voto degli italiani per Piazza Pulita non si discostano più di tanto dal trend generale. Anche qui troviamo una Lega in sofferenza che cala di quasi mezzo punto al 31,8%, in linea con la media Sondaggi nazionale. Rispetto alle elezioni europee di maggio, il partito di Salvini ha lasciato per ...

Sondaggi elettorali - continua il calo della Lega : perde l’1 - 2% in due settimane - avanza Fdi : La Supermedia settimanale dei Sondaggi elaborata da YouTrend per Agi evidenzia un consistente calo della Lega: il partito di Matteo Salvini perde l'1,2% in due settimane. Non ne approfittano, comunque, i suoi diretti inseguitori: Pd e M5s. In crescita, ancora una volta, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.continua a leggere

Sondaggi elettorali - tonfo della Lega : -1 - 2% in una settimana - in crescita M5s e Fdi : Il Sondaggio realizzato dall'istituto Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia un calo della Lega dell'1,2% in una sola settimana. Nonostante questo, comunque, Matteo Salvini può dormire sonni tranquilli: il Pd resta lontano e gli unici partiti in leggera ascesa sono il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, ancora lontanissimi dal Carroccio.Continua a leggere

Meloni - Zanda - Saccone & Co. La banda del finanziamento pubblico. Dopo Pd e Fdi in arrivo la proposta di legge dell’Udc. E in Parlamento cresce il partito del ritorno al passato : L’ultimo in ordine di tempo è senz’altro quello di Antonio Saccone (nella foto), forzista eletto in quota Udc. In questi giorni a Palazzo Madama è tra i più ricercati. La ragione sta tutta in un disegno di legge che porta il suo nome e che verrà depositato a Palazzo Madama la prossima settimana. L’obiettivo del ddl è piuttosto generico: “La presente legge stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e ...

Sondaggi elettorali Tecnè : forte calo della Lega - Fdi in doppia cifra : Sondaggi elettorali Tecnè: forte calo della Lega, Fdi in doppia cifra I Sondaggi elettorali Tecnè elaborati per Quarta Repubblica e andati in onda il 9 novembre, registrano una forte battuta d’arresto per la Lega che rimane comunque la prima forza politica del Paese con il 34,1% dei voti. Un valore simile a quello ottenuto alle europee dello scorso maggio. Nel centrodestra, il calo del Carroccio viene compensato dalla forte crescita di ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Fdi ruba voti alla Lega - calano Pd - M5S e Iv : Sondaggi elettorali Tecnè: Fdi ruba voti alla Lega, calano Pd, M5S e Iv La Lega perde consensi (-0,6) rispetto alla settimana precedente ma rimane comunque la prima forza politica del Paese con il 34,7%. È questa l’indicazione che arriva dai Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire, pubblicati il 6 dicembre. La rilevazione registra perdite contenute per quasi tutte le forze che compongono la maggioranza giallo rossa, ad ...

Sondaggi elettorali - per la prima volta dopo mesi Lega scende sotto il 30% : boom Fdi - è sopra l’11% : Il Sondaggio effettuato da Demos per Repubblica evidenzia un calo della Lega che per la prima volta dopo le elezioni europee scende al di sotto del 30%. Fa da contraltare, nel centrodestra, l'ascesa di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni supera l'11%. La stessa rilevazione prende in considerazione anche l'elettorato potenziale del movimento delle sardine.Continua a leggere

Sondaggi - un elettore su quattro voterebbe le Sardine. La Lega è sotto il 30% : persi 6 punti in 5 mesi. Boom Fdi - i renziani sotto il 4% : Per la prima volta dalle elezioni europee la Lega scende sotto i trenta punti percentuali mentre un elettore su quattro si dice disposto a votare un partito costituito dal movimento delle Sardine. Alle cui manifestazioni è andato il 4% degli intervistati dall’ultimo Sondaggio di Demos per Repubblica. Secondo l’istituto di Ilvo Diamanti il 27% degli elettori interpellati sarebbe disponibile a votare le Sardine, mentre il 38% è ...