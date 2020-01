Disastro Australia, i possibili effetti sul clima del fuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) La catastrofe naturale che sta continuando a colpire l'Australia, letteralmente divorata dal fuoco, rischia di avere notevoli ripercussioni anche dal punto di vista climatico. A detta degli esperti gli effetti sul clima dell'emisfero sud sono inevitabili, già a partire dalle prossime settimane. Le grandi quantità di aerosol, ceneri e fumo che vengono trasportati sia nella troposfera che nella stratosfera, modificheranno la temperatura e persino il ciclo globale delle nuvole. Non solo, le tempeste causate dai pirocumulonembi modificheranno l'aspetto del cielo, delle albe e dei tramonti in molti paesi. Purtroppo dopo oltre 20 giorni dall'inizio dell'emergenza, le stime fornite dalle autorita Australiane sono devastanti: parliamo di circa una trentina di vittime, di interi centri abitati distrutti, di milioni di animali morti e come detto di ingenti quantità di fumo, ... Leggi la notizia su meteogiornale

GiangioTheGlide : RT @M5S_Europa: Il disastro australiano ha sicuramente una matrice dolosa, ma non possiamo negare il potere propulsivo dato dai cambiamenti… - Stefano47510568 : RT @M5S_Europa: Il disastro australiano ha sicuramente una matrice dolosa, ma non possiamo negare il potere propulsivo dato dai cambiamenti… - M5S_Europa : Il disastro australiano ha sicuramente una matrice dolosa, ma non possiamo negare il potere propulsivo dato dai cam… -